Birighitti trekt conclusies en vertrekt bij NAC

De Australische doelman en de Brabantse club zijn een ontbinding van het contract overeengekomen. De 27-jarige doelman is volgens NAC in onderhandeling met een nieuwe club.

Birighitti kwam vorig jaar zomer over van Swansea City. Hij speelde zestien competitiewedstrijden voor NAC. Zijn hoogtepunt beleefde hij op 23 september 2017, toen hij NAC op de been hield door een penalty te keren in De Kuip tegen Feyenoord, waarna de Bredanaars een historische overwinning boekten in Rotterdam.

Geen toekomst

De Australiër zag nu voor zichzelf echter geen toekomst meer bij NAC. De Brabantse club trok onlangs twee nieuwe keepers aan, Benjamin van Leer (gehuurd van Ajax) en Theo Zwarthoed (ex-Excelsior). Eerder zag NAC huurling Arijanet Muric terugkeren naar Manchester City. De Montenegrijnse jeugdinternational was weer nodig omdat tweede keeper Claudio Bravo van de Engelse kampioen zwaar geblesseerd was geraakt.

Bekijk hier de stand en het programma in de Eredivisie.