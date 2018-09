Rojer en Tecau onttroond in New York

De onttroonde titelverdedigers, als zesde geplaatst, waren niet opgewassen tegen de Moldaviër Radu Albot en de Tunesiër Malek Jaziri. Na 2 uur en 18 minuten was het duel voorbij: 3-6 7-6 (8) 6-2.

Rojer (37) en Tecau (33) wonnen vorig jaar in New York hun tweede titel in het dubbelspel bij een grandslamtoernooi. In 2015 zegevierde het tweetal op Wimbledon. Dit jaar staat de teller op twee titels op de ATP Tour, in Dubai (begin maart) en in Winston-Salem (afgelopen vrijdag).