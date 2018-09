Real neemt na zeven jaar afscheid van Coentrao

Het doorlopende contract van de 30-jarige Portugees is in onderling overleg ontbonden. Zijn nieuwe club is nog niet bekend.

Coentrao kwam in 2011 van Benfica over naar Real Madrid. Bij de ’Koninklijke’ kon de 51-voudige international niet uitgroeien tot een vaste basisspeler. De laatste jaren speelde hij op huurbasis ook voor AS Monaco en Sporting Lissabon.