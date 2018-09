Emmen geeft zege in de slotfase weg

Beide ploegen stonden voorafgaand aan het onderlinge treffen op drie punten en wisten dat dit een duel was waarin er punten gepakt moesten worden.

Nijland grote kans

De twee elftallen verstopten zich niet en dat leverde vanaf het begin af aan een aantrekkelijke wedstrijd op. Nadat Luciano Slagveer net tekort kwam om de 1-0 voor Emmen te maken, was de grootste kans van de openingsfase voor de bezoekers. Stef Nijland werd schitterend gelanceerd door het hart van de defensie van Emmen, maar de aanvaller had net iets teveel tijd nodig om de bal goed in te kunnen schieten.

In het vervolg van de eerste helft waren de meeste mogelijkheden voor de thuisclub. Alexander Bannink kopte over, Nick Bakker zag zijn kopbal door Hidde Jurjus gekeerd, terwijl de doelman ook paraat stond op een geplaatst schot van Nicklas Pedersen. De rebound werd door Slagveer hoog over geschoten. Namens De Graafschap kreeg Daryl van Mieghem om de score te openen, maar de buitenspeler schoot slap in waardoor Kjell Scherpen zonder veel moeite redding kon brengen.

Jurjus sta-in-de-weg

Na rust vloog Emmen uit de startblokken en had De Graafschap geluk dat het het eerste kwartier ongeschonden door kwam. Jurjus ontpopte zich tot de grote sta-in-de-weg van de Drenten, door bij pogingen van met name Pedersen in de weg te liggen. Een schot uit de draai, een grote kopkans, niets was aan de Deense spits van de ploeg van Dick Lukkien besteed.

Ook schoten van Hilal Ben Moussa (net naast) en Bannink (door Jurjus uit de hoek geranseld) troffen geen doel. Aan de overkant had de Doetinchemse aanvoerder Sven Nieuwpoort dé kans voor De Graafschap, maar de verdediger schrok blijkbaar van de grote kopkans die hij kreeg en kopte naast, terwijl doelman Scherpen al uit positie was. Ook Fabio Serrarens was dicht bij de 0-1, maar op aangeven van invaller Jordy Thomassen schoot hij op de benen van Scherpen.

Fortuinlijke goal

De openingstreffer kwam op kolderieke wijze tot stand. Na een hoekschop kwam de bal uit de kluts voor de voeten van Bannink terecht, die in twee instanties de bal binnen struikelde. Een fortuinlijke goal, maar niemand in Emmen die daar om maalde. Groot was de domper dan ook toen Serrarens drie minuten voor tijd de 1-1 in twee instanties binnen kopte.