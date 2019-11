Nieuwe bondscoach voor mogelijke EK-tegenstander Oranje

Hij is de opvolger van Cosmin Contra, die er niet in slaagde zich rechtstreeks te plaatsen voor het EK voetbal van volgend jaar. Radoi (38) kan deelname alsnog veiligstellen. De eerste opdracht is IJsland te verslaan in de halve finales van de play-offs. Wint Roemenië dat duel in Reykjavik dan speelt het, opnieuw in een uitwedstrijd, tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Bulgarije en Hongarije. Inzet is dan een ticket voor het EK.

67-voudig international Radoi werd als verdediger drie keer landskampioen met Steaua Boekarest en voetbalde de laatste jaren van zijn actieve loopbaan bij Al-Hilal in Saudi-Arabië en Al-Ahli in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij was tot nu toe coach van Roemenië onder 21 waarmee hij door het bereiken van de halve finales op het EK deelname aan de Olympische Spelen bewerkstelligde.

Contra volgde twee jaar geleden de Duitser Christoph Daum op als bondscoach.