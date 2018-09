Visser zesde op 100 meter horden in Brussel

Ze liep de zesde tijd in 12,81. De Amerikaanse Brianna McNeal zegevierde in 12,61, gevolgd door haar landgenote Kendra Harrison (12,63) en Danielle Williams uit Jamaica, die 12,64 liep.

Visser verbeterde in juni in Stockholm het 29 jaar oude Nederlands record van Marjan Olyslager en zette het op 12,71. De 23-jarige atlete, die van de meerkamp is overgestapt naar de horden, moest bij de EK in Berlijn drie weken geleden genoegen nemen met de vierde plek.

Dat was tevens haar beste klassering (twee keer) dit seizoen in de Diamond League.