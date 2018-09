Pijnlijke rentree Karsdorp in Milaan

Milan kwam vijf minuten voor rust op voorsprong door Franck Kessie, waarna Federico Fazio na een uur gelijk maakte. Ver in blessuretijd zorgde Patrick Cutrone voor de beslissing.

Karsdorp speelde voor het eerst dit seizoen mee bij de Romeinen. Vorig seizoen kwam de van Feyenoord overgekomen verdediger slechts één keer in actie, waarna hij een zware knieblessure opliep. Karsdorp werd in de 78e minuut vervangen. Justin Kluivert bleef op de bank bij AS Roma.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A.