NAC verhuurt Van der Gaag aan Helmond Sport

De 19-jarige middenvelder verhuist op huurbasis voor één seizoen naar Helmond Sport, de club waarmee NAC een samenwerkingsverband heeft.

Van der Gaag kwam vorig jaar september over uit de jeugdopleiding van het Portugese Benfica en tekende een driejarig contract in Breda. Hij speelde het afgelopen seizoen bij NAC onder 19 en Jong NAC. Na een sterke voorbereiding maakte Van der Gaag onlangs in de uitwedstrijd tegen AZ zijn debuut in het betaald voetbal.

