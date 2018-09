Utrecht legt Bahebeck nu definitief vast

De 25-jarige aanvaller komt per direct over van Paris Saint-Germain en tekende in Utrecht een contract tot 2020, met een optie voor nog twee seizoenen. Op huurbasis speelde Bahebeck vorig seizoen al zes duels voor FC Utrecht, waarin hij drie keer scoorde. Wegens een blessure keerde hij vervroegd terug naar Parijs.

FC Utrecht heeft de voormalig Franse jeugdinternational nu definitief overgenomen van PSG.

