Haase door in dubbel, Bertens exit

Het als veertiende geplaatste tennisduo was in drie sets te sterk voor het Duitse koppel Philipp Petzschner en Tim Puetz: 6-3 3-6 6-1. Haase en Middelkoop komen in de derde ronde mogelijk een landgenoot tegen. Wesley Koolhof en zijn Nieuw-Zeelandse dubbelpartner Marcus Daniell moeten dan hun partij in de tweede ronde nog wel goed doorkomen.

Haase werd donderdag in New York in de tweede ronde van het enkelspel uitgeschakeld door de Belg David Goffin.

Bertens

Kiki Bertens strandde met haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson in de tweede ronde. Het als negende geplaatste koppel verloor in twee sets van de Japanse Nao Hibino en de Georgische Oksana Kalasjnikova. Na anderhalf uur stond de eindstand op het scorebord: 7-6 (3) 6-4.

Bertens kan zich door het verlies nu volledig concentreren op het enkelspel in New York. Ze speelt zaterdag in de derde ronde tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova, de nummer 103 van de wereld.