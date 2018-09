Vitesse heeft beet en huurt Musonda

Musonda speelde in de jeugdopleiding van RSC Anderlecht, voordat hij in de zomer van 2012 - samen met zijn oudere broers Tika en Lamisha - de overstap maakte naar de jeugdopleiding van Chelsea.

Celtic

In het seizoen 2015-2016 werd Musonda verhuurd aan het Spaanse Real Betis. In augustus 2017 maakte hij zijn officiële debuut in de Premier League, met een korte invalbeurt in de thuiswedstrijd van Chelsea. Na een aantal duels in het eerste elftal werd de Belg in januari 2018 opnieuw verhuurd, nu aan het Schotse Celtic.

Technisch directeur Marc van Hintum van Vitesse reageerde verheugd op de komst van Musonda. „We hebben Charly al drie jaar op de radar staan. Hij is een veelzijdige speler, die zowel ’op 10’ als op de beide flanken kan spelen. Charly heeft een goede actie, heeft veel snelheid en is technisch vaardig.”

Musonda sluit na de interlandperiode zo snel mogelijk aan bij Vitesse.