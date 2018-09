ADO Den Haag huurt Kishna opnieuw

Vorig seizoen werd de oud-Ajacied ook al van de Italiaanse club gehuurd. Hij liep echter een zware knieblessure op, waardoor hij slechts twee keer in actie kwam.

Verzoek

Kishna, die in de jeugd al voor ADO Den Haag uitkwam, bleef voor zijn revalidatie in Den Haag. Na de zomerstop zette hij zijn herstel voort bij ADO, al deed hij dit als speler van Lazio. De Italiaanse club stemde uiteindelijk in met het verzoek van Kishna om opnieuw verhuurd te worden aan ADO Den Haag. Hij had al vaker aangegeven dat hij nog graag van waarde wilde zijn voor de club uit zijn geboortestad.

Kishna (23) is heel blij en opgelucht dat alles tijdig is afgerond. „ADO Den Haag is mijn club. Ik voelde me bij het oppakken van de revalidatie meteen al weer onderdeel van de Haagse familie. Die club heeft al zoveel voor mij gedaan. Ik wil nog iets terugdoen. En dat kan ik doen als speler, als ik fit ben. We gaan keihard door.”