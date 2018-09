Ajax beloont Ziyech met fenomenaal contract

Ziyech hoort nu tot de beste betaalde spelers van Nederland. Het past bij zijn status in het elftal van Ajax. „Als je me vraagt of ik destijds als jongetje in Dronten ooit heb rondgelopen met de gedachte dat ik op een dag de beste voetballer van de Eredivisie zou zijn, zeg ik heel hard ’nee’.”

Zware onderhandelingen

De opwaardering van het contract van Ziyech is tot stand gekomen na zware onderhandelingen tussen het management van de speler en Ajax. Toen duidelijk werd dat Ziyech de nu net afgelopen transferperiode niet zou vertrekken uit Amsterdam, heeft de club de belofte ingelost om het contract van de Marokkaanse international op te waarderen. Daar is de afgelopen dagen fors over onderhandeld.

Zaterdagochtend meer in de papieren editie van De Telegraaf en op telegraaf.nl/sport: