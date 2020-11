AS Roma niet in zee met John de Jong: Tiago Pinto nieuwe directeur

„Tiago is een talent van wereldklasse”, stelt Dan Friedkin, de nieuwe eigenaar van AS Roma, op de website van de club.

„In onze gesprekken is duidelijk geworden dat zijn passie, innovatieve en succesgerichte mentaliteit perfect bij onze waarden passen.”

De club heeft met Paulo Fonseca ook al een Portugese trainer onder contract staan.

Technisch manager John de Jong van PSV. Ⓒ PSV

John de Jong

AS Roma had aanvankelijk ook John de Jong op hun lijstje staan. De technisch manager van PSV was bij de Romeinen met name in het oog gesprongen om zijn verleden als hoofd scouting bij de Eindhovenaren.

Als rechterhand van toenmalig technisch manager Marcel Brands (nu Everton) was hij veelal actief in Zuid-Amerika en onder andere voor een fors deel verantwoordelijk voor de transfer van Hirving Lozano. Een jaar geleden werd de Mexicaan de grootste uitgaande transfer van de club, toen hij voor ruim veertig miljoen naar Napoli trok.

Uiteindelijk viel de keuze van AS Roma dus op Tiago Pinot, nadat eerder met Luis Campos, sportief directeur van OSC Lille, de gesprekken vastliepen.