Sneijder: ’Was dicht bij poffert op neus Van Gaal’

Wesley Sneijder Ⓒ Jasper Faber/Helden

Een betere plek om er geen gras over te laten groeien, is er niet: de woestijn. Donderdag neemt recordinternational Wesley Sneijder (34) tegen Peru afscheid van de Oranje-fans. Maar in het luxueuze Hyatt-hotel in Doha blikt hij vast terug op de vele hoogte- en dieptepunten uit zijn succesvolle interlandcarrière. En zoals gebruikelijk neemt hij geen blad voor de mond.