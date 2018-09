Het is heerlijk om met Ajax weer deel uit te maken van de Champions League. De loting en het bijbehorende speelschema bieden daarbij perspectieven. Beginnen met een thuiswedstrijd tegen AEK Athene. Ik ken de kracht niet van de Grieken, maar voor spelers en supporters is het prachtig om met een lekkere partij in de Johan Cruijff ArenA te beginnen.