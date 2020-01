’Alonso hoopt na breuk met McLaren op sneller rentree Formule 1’

Alonso was in het Formule 1-seizoen van 2019 nog te zien in de paddock van McLaren, al was het toen niet als coureur in de koningsklasse van de autosport. Wel reed de Spanjaard namens het team uit Woking in de Indy 500. Dit liep echter uit op een drama, aangezien Alonso zich daar niet eens voor wist te kwalificeren.

Volgens het Spaanse sportmedium Marca heeft dat incident de relatie tussen Alonso en McLaren zodanig bekoeld, dat de coureur niet verder wil met de Britse renstal.

Alsono is ondanks het Indy-echec van vorig jaar nog niet van plan om zijn droom op te geven. Dit seizoen zal hij opnieuw een poging wagen. „Dat is het belangrijkste van 2020 en heeft mijn absolute prioriteit”, laat hij aan Marca optekenen. Een team die hem van de perfecte bolide kan voorzien heeft Alonso nog niet gevonden.

De breuk met McLaren opent ook weer de deuren voor Alonso om terug te keren in de Formule 1. Alle autosportliefhebbers, die de Spanjaard een warm hart toedragen, zullen hun geduld echter nog even moeten bewaren. Een rentree zal op zijn vroegst pas in 2021 plaatsvinden.