Nadal na prachtige clash in vierde ronde

Nadal won in de derde ronde in een prachtig duel van de Rus Karen Chatsjanov, de nummer 26 van de wereld, in vier sets 5-7 7-5 7-6 (7) 7-6 (3). Nadal is titelverdediger in New York. De Spaanse nummer 1 van de wereld had bijna 4,5 uur nodig om de Rus te verslaan.

Nadal keek in de tweede set tegen een achterstand van 2-4 aan. Hij won de derde set omdat Chatsjanov in de beslissende game maar liefst drie dubbele fouten sloeg. ,,Ik ben blij dat ik heb gewonnen", keek de titelverdediger terug op zijn zege. ,,Maar ik weet ook dat ik hier nog wel aan een paar dingen moet werken."

Juan Martin Del Potro bereikt de vierde ronde Ⓒ AFP

Juan Martin del Potro maakte indruk tijdens zijn wedstrijd in de derde ronde tegen Fernando Verdasco. De als derde geplaatste Argentijn versloeg de Spanjaard in drie sets: 7-5 7-6 (8) 6-3. Verdasco was in de tweede ronde nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Andy Murray, de voormalige nummer één van de wereld.

Hij was echter niet opgewassen tegen Del Potro, die overtuigde met twaalf aces en 41 winners. De Argentijn moet het in de achtste finales opnemen tegen Borna Coric uit Kroatië.