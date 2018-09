Serena kegelt Venus uit US Open

De Amerikaanse liet weinig twijfel bestaan over wie van de twee de beste is. Ze rekende in twee sets betrekkelijk eenvoudig af met zus Venus en stoomt door naar de achtste finales: 6-1 6-2.

De dertigste versie van de 'Sister Act' was twintig jaar nadat Venus en Serena hun eerste duel op de tennisbaan uitvochten. Dit keer eindigde de strijd tussen beide zussen al na een uur en tien minuten spelen. Het was pas de tweede keer dat Venus (38) en Serena (36) elkaar al in de eerste week van een grandslam troffen. Vaak kwamen ze elkaar pas tegen in de halve finales of in de eindstrijd.

Serena Williams speelde haar beste wedstrijd sinds haar terugkeer op de tennisbaan, nadat ze vorig jaar was bevallen van een dochtertje. Toch vierde ze haar overwinning niet heel uitbundig. ,,Ik vind dit niet makkelijk", zei ze. ,,Ze is mijn beste vriend en mijn grootste fan. Iedere keer als zij verliest, dan voelt dat voor mij ook als een nederlaag. Gelukkig weten we allebei dat er meer dan een wedstrijd tennis is. Ik hou met heel mijn hart van haar."