’Kiki kan het toernooi winnen’

Brenda Schultz-McCarthy voorspelt dat Kiki Bertens heel snel de toptien van de wereld binnenstormt. Ⓒ De Telegraaf

NEW YORK - Nog steeds die gulle lach, nog steeds die optimistische kijk op het leven. Brenda Schultz-McCarthy, die zelf in 1995 de laatste acht bereikte bij de US Open, denkt niet na over de vraag of Kiki Bertens bij deze editie de kwartfinale kan halen. „Natuurlijk kan ze dat. Ik zeg je: Kiki kan hier gewoon het toernooi winnen.”