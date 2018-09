Kruijswijk en Kelderman kunnen concurrentie pijn doen

Op de slotklim (9,8km à 7,1%) naar het skioord moeten de twee klimmers in staat zijn om als duo de concurrentie pijn te doen. „Als het zo uitkomt, kun je altijd samen iets doen. Ik kijk vooral naar mezelf en George (ploegmaat Bennett, red.). Als de benen goed zijn, gaan we in die rit zeker iets proberen”, zei Kruijswijk.

Valverde mikpunt

Kelderman verloor donderdag door materiaalpech 1.44, maar de kopman van Team Sunweb vocht gisteren in de hectische finale naar Pozo Alcon weer in de frontlinie mee om de ereplaatsen. Waar dit keer Michal Kwiatkowski het slachtoffer werd van een valpartij en 25 tellen verloor. Gevolg was dat Alejandro Valverde de tweede plaats van ’Kwiat’ overnam. Kelderman staat op 2.03 van de Spanjaard, die op dit moment gerekend moet worden tot de hoogst genoteerde klassementsman.

Kruijswijk staat 0.31 achter Valverde, die gisteren weer als 3e eindigde op de hellende aankomst, die eigenlijk op zijn onverslijtbare 38-jarige lijf was geschreven. Hij en ook Peter Sagan (2e) lieten zich echter verrassen door Tony Gallopin.

En daarachter kwamen Kelderman (9e) en Kruijswijk (11e) bijkans zij-aan-zij over de eindstreep. Iets wat morgen dus ook geen overbodige luxe is, maar dan bij voorkeur vóór de rest uit. Beiden ogen nog fris, in tegenstelling tot een hoop andere mannen die tijdens de eerste week van de snikhete ’sauna’ in Zuid-Spanje al uitgeknepen lijken.

Lotto-Jumbo

Het tweetal kent elkaar door en door van hun tijd samen bij Lotto-Jumbo en heeft bewezen over de kwaliteiten te beschikken om in de top-vijf te rijden van een grote ronde. De concurrentiestrijd tussen de twee Oranjeklanten is van latere zorg, zeker als je elkaar kunt helpen om er nu beter van te worden.