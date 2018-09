Sneijder geniet van Ajacieden

Wanneer wil je toetreden tot de staf van het Nederlands elftal?

„De assistent-rol zou op een gegeven moment geweldig zijn, maar ik vind het voetbal nu nog veel te leuk om te doen. Ik ga er pas over nadenken als ik honderd procent ben gestopt. Het is wel een functie die ik ambieer. En dan is Ronald Koeman de ideale leermeester. Hij heeft me laten debuteren bij Ajax en daarna ongelooflijk veel meegemaakt.”

Heb je de persoonlijkheid om uiteindelijk zelfstandig bondscoach te worden?

„De persoonlijkheid zeker. Maar ik weet niet zeker of ik het wil. Dat moet ik allemaal nog ondervinden op de cursus en in een assistent-rol.”

Je hebt veel coaches in stress-situaties gezien en met pek en veren zien vertrekken. Waarom wil je toch dat vak in?

„Kaal kan ik niet meer worden en grijs word ik toch wel. Ik ben gek van voetbal, maar de druk is de andere kant van de medaille. Maar als ik besluit het coach-vak in te stappen, ga ik er niet over nadenken dat het ook fout kan gaan. Dat is inherent aan het trainer zijn.”

Van welke gebeurtenis bij Oranje verbaast het je dat het nooit naar buiten is gekomen?

Lachend: „Volgens mij is echt alles uitgelekt.” Serieus: „Nee, wacht. De Telegraaf had foto’s van de besloten training voor de WK-finale, met daarop alle strafschoppen van onze penaltynemers. Als die in de krant waren gekomen, had Spanje precies geweten wie in welke hoek zou schieten. Op verzoek van onze toenmalige aanvoerder Giovanni van Bronckhorst zijn die foto’s toen in het landsbelang niet geplaatst. Helaas verloren we door een doelpunt van Andres Iniesta vlak voor de penaltyreeks.”

Welke jonge speler maakt nu de meeste indruk op je bij het Nederlands elftal?

„Ik vind het mooi om donderdag met de nieuwe generatie, jonge spelers als Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Justin Kluivert op het veld te staan. Ze hebben de afgelopen maand heel grote stappen gemaakt en laten of – in het geval van Justin – lieten zien constante factoren bij Ajax te zijn. Die jongens verdienen een plek bij Oranje. Ik houd van hun speelwijze: altijd eerst vooruit. Matthijs, Frenkie, Donny en Justin zijn jongens die heel belangrijk worden voor de toekomst van het Nederlands elftal. Frenkie is er tegen Peru voor het eerst bij en ik voor het laatst.”

Zie je de toekomst van Oranje zonnig tegemoet?

„Er komt een goede lichting aan en Oranje heeft voor deze groep de ideale bondscoach. Met de juiste focus van het elftal, verwacht ik mooie resultaten. Als ik niet in de staf zit, zal ik Oranje tijdens elk toernooi, waaraan het deelneemt, op de voet volgen. Waar ik kan, zal ik ook op het Oranjeplein staan.”

Hoe hoop je als international te worden herinnerd?

„Iedereen mag me herinneren zoals hij of zij zelf wil. Ik weet wat ik voor het Nederlands elftal heb gedaan, heb een fantastische periode gehad en ben trots op wat ik heb gepresteerd: brons en zilver op een WK én recordinternational. Dat zal ik altijd koesteren.”