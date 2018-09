’Arjen en ik zouden elkaar met blinddoek voor nog kunnen vinden’

De elf van Oranje in 2003 tegen Schotland. Ⓒ Hollandse Hoogte

Dé interland

„Iedereen verwacht nu vast dat ik de WK-finale van 2010 ga zeggen, maar ik ben tegendraads en zeg: mijn derde interland, de 6-0 in de EK-play-off tegen Schotland. Het was mijn doorbraak. Ik zette mezelf op de kaart en dat was bepalend voor mijn verdere carrière. Die avond heb ik de deuren naar Real Madrid, Internazionale, Galatasaray en 134 interlands opengezet.”

Beste collega

„Buiten het veld heb ik met heel veel jongens een mooie vriendschap opgebouwd, maar binnen de lijnen was Arjen Robben mijn favoriete international. Ik wist wat hij wilde en hij wist wat ik ging doen. Als je ons een blinddoek had omgedaan, zouden Arjen en ik elkaar nóg vinden.”

Wesley Sneijder haalt uit tegen Frankrijk. Ⓒ AFP

Mooiste treffer

„De goal tegen Frankrijk op het EK in 2008, de 4-1. Die bal vloog via de onderkant van de lat heerlijk in de bovenhoek. Ik was nog jong. En dan zó scoren in een belangrijke wedstrijd, op een eindtoernooi, dat vergeet je niet snel.”

Belangrijkste goal

„Dat was het doelpunt op het WK van 2010 tegen Brazilië. We speelden een moeizame wedstrijd. De eerste helft hadden we zelfs helemaal niets in te brengen. Ik scoorde uit het niets de 1-1 en als je dan met een kopbal ook de winnende 2-1 scoort, voelt dat hemels. Ik stond op een plek, waar ik helemaal niet hoorde te staan, maar iets bracht me daar. We versloegen het grote Brazilië en gingen door naar de halve finale.”