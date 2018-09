645 transfers Eredivisie-clubs

Maar liefst 645 voetballers maakten volgens de KNVB een transfer van, naar of binnen Nederland. Het transferrecord van vorig jaar, met 648 transfers, werd bijna geëvenaard.

Exact 207 spelers maakten de overstap naar een buitenlandse club, 170 voetballers kwamen van het buitenland naar Nederland en 268 spelers veranderden binnen Nederland van club. De overstap van Kelt Jager van PEC Zwolle naar Almere City FC was deze zomer de eerste transfer die de KNVB behandelde. De laatste overschrijving deze transferperiode was van Jean-Chrisophe Bahebeck. Zijn transfer van Paris Saint-Germain naar FC Utrecht werd om 23.48 uur definitief afgerond. De transfermarkt ging om 24.00 uur op slot.

In de laatste 24 uur maakten 33 spelers een transfer. Het was daarmee de rustigste deadlinedag in de zomer in jaren. Dat komt deels omdat in andere landen, zoals Engeland en Italië, de transfermarkt al eerder sloot dan in Nederland.