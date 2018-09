Uitgelezen kans Bertens op plek bij laatste 16

De Nederlandse tennisster, als dertiende geplaatst, neemt het in het befaamde Louis Armstrong Stadium op tegen de jonge Tsjechische Marketa Vondrousova. De partij in de derde ronde begint om 17.00 uur Nederlandse tijd.

Vondrousova (19) werd vorig jaar bij haar debuut in New York in de eerste ronde uitgeschakeld. Dit jaar verloor ze nog geen set op de US Open. In de eerste ronde versloeg de huidige nummer 103 van de wereld de Duitse Mona Barthel (6-1 6-4). In de tweede ronde was Vondrousova te sterk voor de Canadese Eugenie Bouchard (6-4 6-3).

Ook Bertens heeft in het enkelspel dit jaar in New York nog geen set afgestaan. Met de Zweedse Johanna Larsson werd ze vrijdag in de tweede ronde van het dubbelspel nog wel uitgeschakeld.