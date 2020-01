Manchester City bezorgt stadgenoot United pijnlijke nederlaag

Beide ploegen ontmoeten elkaar op 29 januari in het stadion van City voor de return. Het moet best raar lopen als het dan nog spannend wordt. De winnaar over twee duels stuit in de eindstrijd op Leicester City of Aston Villa. Die twee ploegen treffen elkaar woensdagavond voor de eerste keer.

De League Cup heeft minder aanzien dan de prestigieuze FA Cup, het belangrijkste bekertoernooi voor voetballend Engeland. Maar in eigen huis verliezen met 1-3 doet altijd pijn voor United, zeker als dat gebeurt in de beladen stadsderby. United keek zonder de geblesseerde Paul Pogba al na 39 minuten tegen een achterstand van 0-3 aan, na treffers van Bernardo Silva, Riyad Mahrez en een eigen doelpunt van Andreas Pereira.

In de tweede helft was het duel meer in evenwicht en scoorde Marcus Rashford voor de thuisploeg: 1-3. Het Nederlandse talent Tahith Chong bleef de hele wedstrijd op de bank bij United.