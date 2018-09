Wijnaldum en Van Dijk blijven foutloos

Liverpool, dat vanzelfsprekend aantrad met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, kende een bliksemstart in het King Power Stadium. Al na tien minuten prikte Sadio Mané de bal van dichtbij langs Leicester-doelman Kasper Schmeichel: 0-1.

De tweede Liverpool-goal kwam kort voor rust tot stand via Roberto Firmino, die hard raak kopte (0-2). Daarmee leek het duel beslist, maar na een uur hielp Alisson Becker Leicester terug in de wedstrijd. De doelman van Liverpool wilde zijn tegenstander uitkappen op de achterlijn, maar verslikte zich. Rachid Ghezzal profiteerde optimaal: 1-2.

Dichterbij kwam Leicester echter niet, waardoor Liverpool voor de vierde keer op een rij succesvol was in de competitie. Daarmee blijft de koppositie in de Premier League in handen.