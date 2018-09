Verstappen start vanaf P5 op Monza

Kimi Räikkönen start op Monza vanaf pole position. De Finse coureur reed met 1.19.119 de snelste tijd ooit op Monza en bleef zijn Ferrari-collega Sebastian Vettel voor. De Duitser begint zondag vanaf P2.

Lewis Hamilton, de leider in de WK-stand, moest genoegen nemen met de derde plaats. De Britse coureur van Mercedes had de voorgaande vier jaar pole gepakt op het Italiaanse hogesnelheidscircuit. Zijn Finse teammaat Valtteri Bottas zette de vierde tijd neer (1.19,656). Verstappen moest als nummer vijf met 1.20,615 bijna 1,5 seconde toegeven op Räikkönen.

Voor het eerst sinds 2000 staan de beide Ferrari’s op de voorste startrij op Monza, waar voor de ’tifosi’ de afgelopen jaren weinig viel te juichen. De Italiaanse fans vierden de ’één-twee’ in de kwalificatie dan ook uitbundig. „Er is geen mooiere plek om pole te pakken dan hier”, zei Räikkönen. „Hopelijk verloopt de race soepel en eindigen we dan op dezelfde positie.”

Hamilton, die werd uitgefloten door de fans, legde zich neer bij de suprematie van Ferrari. „We hebben alles gegeven en de verschillen zijn enorm klein, maar Ferrari is het hele weekeinde al sneller dan wij.”