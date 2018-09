Willems krijgt rood, Boëtius debuteert, Weghorst wint

De ploeg van trainer Bruno Labbadia was met 3-1 te sterk. Weghorst kopte in de 55e minuut raak en bezorgde daarmee zijn club een 2-1 voorsprong. De van AZ overgekomen spits, die door bondscoach Ronald Koeman niet voor Oranje is geselecteerd, werd in de 81e minuut gewisseld.

Jetro Willems vervulde een negatieve rol in de thuiswedstrijd die Eintracht Frankfurt verloor (1-2) van Werder Bremen. Na ruim een half uur verloor hij zijn zelfbeheersing. De voormalige PSV-speler deelde aan de zijlijn een tik uit aan tegenstander Theodor Gebre Selassie waarna de thuisclub met tien man verder moest.

Jonathan de Guzman viel halverwege de tweede helft in bij Eintracht Frankfurt, maar kon niet voorkomen dat voormalig Vitessenaar Milot Rashica de bezoekers diep in blessuretijd de winst bezorgde. Davy Klaassen speelde het hele duel bij Werder Bremen.

Joshua Brenet kreeg geen speelminuten bij Hoffenheim, dat met 3-1 van SC Freiburg won. Jeffrey Gouweleeuw speelde de hele wedstrijd voor FC Augsburg, dat in eigen huis niet verder kwam dan 1-1 tegen Borussia Mönchengladbach.

Jean-Paul Boëtius kreeg 25 minuten speeltijd bij Mainz, dat op bezoek bij 1.FC Nürnberg een punt (1-1) pakte.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga.