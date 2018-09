Kelderman: ’Hitte is aanslag’

Astma

„Het is hele dagen zo met het weer. Die hitte is een aanslag op je lichaam. Ik heb ook last van astma, dus voel met het hele diepe ademhalen de druk op mijn borstkas. Ook heb ik last van een heel droge keel, dus hopelijk nemen de temperaturen af. Dat ligt mij beter.”

Zondag zal Kelderman in ieder geval in de bergrit met aankomst op La Covatilla (9,8km à 7,1%) nog moeten dealen met het warme weer. „Het draait over het algemeen nog niet super, maar dat komt ook vooral door dit soort etappes als vandaag. Ik heb lang geen competitie gehad, dus heel de tijd dat remmen, optrekken en chaos in de finales ben ik niet meer zo gewend. Gelukkig krijgen we nu wat langere klimmen, dat is in mijn voordeel”, aldus Kelderman, die zeventiende staat op 2.50 van de Franse leider Rudy Molard.