Bertens sneuvelt in derde ronde US Open

Dat was niet alleen de verdienste van deze Tsjechische. Bertens was, na acht achtereenvolgende gewonnen wedstrijden in Cincinnati en New York, gewoonweg een keer niet in goeden doen en had ook bepaald geen geluk: 7-6 (4), 2-6, 7-6 (1).

Veel fouten

In het Louis Armstrong Stadium, het tweede stadion van de US Open met een capaciteit van 14.000 toeschouwers, kwamen de beide dames wat moeizaam op gang. Ze grossierden in fouten tot Bertens bij 2-2 wat loskwam en de eerste break kon forceren. Ze kwam zelfs met 4-2 voor en leek makkelijk naar setwinst te koersen.

Maar Vondrousova bleef knokken en had regelmatig succes met haar specialiteit: de dropshot, het korte balletje achter het net dat Bertens te vaak niet kon halen. Bij 5-3 maakte de Tsjechische voor het eerst een servicebreak en pakte vervolgens zelfs een 6-5 voorsprong. Bertens dwong nog wel een tiebreak af, maar daarin begon de beste Nederlandse tennisster dramatisch. Bij haar eerste twee opslagbeurten sloeg ze een dubbelfout en dat leidde tot de nodige irritaties. Pas bij een 5-0 achterstand kwam ze weer een beetje bij de les. Maar toen was het te laat, want Vondrousova hield het hoofd koel: 7-6 (4).

Niet helemaal fit

De Tsjechische pakte ook nog een 2-0 voorsprong in de tweede set, maar leek ineens niet helemaal fit en maakte ongelofelijk veel fouten. Bertens profiteerde dankbaar, gaf nauwelijks cadeautjes meer en won de tweede set in sneltreinvaart (6-2).

Maar in set nummer drie was er ineens weer sprake van een echte wedstrijd. Vondrousova leek haar tweede adem te hebben gevonden en haalde bij vlagen weer het niveau van de eerste set. Terwijl het stadion langzaam volstroomde, liet Bertens een 4-2 voorsprong glippen en verzuimde ze bij 5-5 een 40-0 voorsprong te verzilveren. Vondrousova werd bij 40-15 gered door het elektronisch oog, maakte de break en kwam zo op 6-5. Bertens wist toch nog een tiebreak af te dwingen maar daarin was de koek op: 7-6 (1).