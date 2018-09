Volleyballers winnen en verliezen van België

Achter gesloten deuren op Papendal won Oranje vrijdag met 3-2, een dag later moest de ploeg van bondscoach Gido Vermeulen met dezelfde cijfers buigen voor de nummer 15 van de wereld.

’De Lange Mannen’ knokten zich terug van een achterstand van 2-0 in sets, maar de beslissende set ging met 15-11 naar de ’Red Dragons’. Oranje oefent volgende week in Doetinchem twee keer tegen Argentinië, met als inzet de Gelderland Cup.

Die wedstrijden dienen als laatste voorbereiding op het WK, van 9 tot en met 30 september in Italië en Bulgarije. De Nederlandse mannen doen voor het eerst sinds 2002 weer mee aan het WK. De ploeg van Vermeulen is ingedeeld in een poule met olympisch kampioen Brazilië, Frankrijk, Canada, Egypte en China.