Mbappé scoort, krijgt rood en wint met PSG

De titelverdediger verspeelde bij Olympique Nimes een 2-0 voorsprong van, maar won alsnog met 4-2. Mede dankzij een fraai doelpunt van Kylian Mbappé, die later nog rood kreeg. PSG is met twaalf punten uit vier wedstrijden koploper.

Strafschop

Neymar en Angel Di Maria hadden de ploeg uit Parijs op voorsprong gebracht in de eerste helft. Nimes knokte zich echter terug via Antonin Bobichon. De thuisploeg kwam op gelijke hoogte nadat arbiter Bernard Blaquart na hulp van de videoscheidsrechter naar de stip had gewezen. Téji Savanier benutte de strafschop.

Mpabbé bracht PSG op 3-2. De snelle aanvaller werd weggestuurd door Presnel Kimpembe, nam de bal perfect aan en joeg die onhoudbaar achter doelman Paul Bernardoni. Edinson Cavani pakte ook nog zijn doelpunt mee. Mbappé en Savanier kregen in blessuretijd beiden rood.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Ligue 1.