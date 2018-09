Chery deelt Cocu volgende dreun uit in Turkije

Cocu incasseerde zaterdag met zijn Turkse ploeg opnieuw een nederlaag, dit keer voor eigen publiek tegen Kayserispor: 2-3. Fenerbahçe verspeelde tot twee keer toe een voorsprong en ging onderuit door een doelpunt van Tjaronn Chery.

Champions League

De topclub uit Istanbul verloor de vorige twee competitiewedstrijden bij Yeni Malatyaspor en Göztepe allebei met 1-0. De ploeg van Cocu werd daarvoor al door Benfica uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League.

De afgelopen dagen verschenen er verhalen in Turkse media dat de voormalige coach van PSV van plan zou zijn om op eigen initiatief terug te treden, na de teleurstellende start in het nog prille seizoen. Cocu ontkende dat echter in een bericht op de website van Fenerbahçe. „Niets van waar. Ik ben geen persoon die makkelijk opgeeft. Ik ben trots dat ik hier mag werken.”