Heerenveen neemt punt mee uit Venlo

Gezien het kansrijke slotoffensief van de thuisclub na de Limburgse gelijkmaker kwam de Friese ploeg in het laatste half uur met de remise goed weg. Sam Lammers opende na ruim een half uur de score voor Heerenveen. Nieuwkomer Patrick Joosten, gehuurd van FC Utrecht, zorgde als invaller voor de gelijkmaker.

Heerenveen kwam verdiend op voorsprong. Lammers pikte een pass van Daniel Høegh behendig op en trof doel met een schot in de verre hoek, 0-1. Het was de eerste treffer van Lammers (ex-PSV) in de Eredivisie voor Heerenveen.

Slagvaardig

Na de rust was de dominerende Friese formatie voorin niet slagvaardig genoeg. VVV werkte hard, maar kwam kwaliteit tekort om Heerenveen echt onder druk te zetten. De gelijkmaker van Joosten na ruim een uur viel onverwacht. De huurling van FC Utrecht schoot droog in nadat de bal toevallig in zijn bezit was gekomen.

Na de gelijkmaker liet VVV zich veel meer gelden in aanvallend opzicht. Jonathan Opoku, Ralf Seuntjens en Jay-Roy Grot waren dicht bij 2-1. Mede dankzij doelman Warner Hahn hield Heerenveen het punt vast.

