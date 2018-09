Geen goal Robben bij ruime zege Bayern

De titelhouder zegevierde met 3-0 bij het nog puntloze VfB Stuttgart. Voor de bezoekers kwamen Leon Goretzka, Robert Lewandowski en Thomas Müller tot scoren.

Arjen Robben had deze keer een basisplaats bij Bayern München. In de eerste competitiewedstrijd tegen TSG 1899 Hoffenheim (3-1) fungeerde hij nog als (scorende) invaller. De 34-jarige dribbelaar reageerde toen nogal verbolgen op zijn reserverol.

De nieuwe coach Niko Kovac gunde Robben in Stuttgart wel een plek in zijn elftal. In de 78e minuut moest de oud-international naar de kant.

