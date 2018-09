Walker schiet City langs Newcastle

De sterrenploeg van manager Pep Guardiola had daar wel de hulp voor nodig van een verdediger, Kyle Walker. De Engelse rechtsback knalde de bal kort na rust van buiten het strafschopgebied langs de uitblinkende doelman Martin Dubravka: 2-1.

Knullig balverlies

City was al vroeg op voorsprong gekomen via Raheem Sterling, die toesloeg na knullig balverlies van aanvoerder Jamaal Lascelles van Newcastle. Sterling krulde de bal om Dubravka in de hoek. Tot ieders verrassing kwam Newcastle na een half uur op gelijke hoogte dankzij DeAndre Yedlin. Walker voorkwam dat de Engelse kampioen voor de tweede week op rij punten verspeelde.

Met tien punten uit vier duels staat de ploeg van Guardiola op de derde plek, achter Liverpool en Chelsea die beide de maximale score van twaalf punten hebben.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League.