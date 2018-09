Bonden boos om doorgaan wedstrijd Fortuna

De kritiek op Cox kwam zaterdag van Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP in de marge van een bijeenkomst van actievoerende agenten in Sittard. De agenten blijven weg bij de wedstrijd in het Fortunastadion om kracht bij te zetten aan hun eis voor een betere cao.

Van de Kamp zegt „een probleem met deze burgemeester te hebben.”

„Het is onverantwoordelijk dat hij deze wedstrijd door heeft laten gaan”, zei hij. „Rond het stadion ligt puin en troep. Hij zegt dat hij dat heeft opgeruimd, maar dat klopt niet. Daarmee brengt hij de veiligheid van mensen in gevaar.” Hij wijst erop dat twee weken geleden agenten gewond raakten toen ze werden bekogeld met tegels en andere bouwmaterialen, die rond het stadion liggen.

Volgens de bond zet Cox de politie onder druk door de wedstrijd gewoon door te laten gaan. „Mocht de zaak escaleren, dan grijpt de politie in”, zei Van de Kamp. „Dat weet de burgemeester ook.”

Cox besloot deze week de wedstrijd gewoon door te laten gaan na met Fortuna Sittard afspraken gemaakt te hebben. De club zorgt voor extra particuliere beveiliging en zette hekken rond de bouwmaterialen. Ook mochten supporters van FC Utrecht niet met de eigen auto komen, maar alleen per bus. Daarmee was volgens Cox de veiligheid voldoende gewaarborgd.

Burgemeester Sjraar Cox die de wedstrijd in het Fortunastadion bijwoont, laat zaterdagavond in een reactie weten dat er wel genoeg gedaan is om de veiligheid te garanderen. Hij heeft samen met anderen de situatie in en rond het stadion zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd gecontroleerd. Alle betrokken partijen hebben volgens hem geconstateerd dat de eerder gemaakte afspraken zijn nagekomen.