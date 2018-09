Arias verliest bij debuut voor Atletico

De ploeg van coach Diego Simeone ging in Vigo met 2-0 onderuit. Celta is nog ongeslagen en heeft na drie duels zeven punten. Maximiliano Gomez opende vlak na rust de score voor de thuisploeg na een misser van verdediger Diego Godin. Iago Aspas verdubbelde de marge zes minuten later.

Atletico moest de laatste twintig minuten ook nog eens met tien man verder. Stefan Savic kreeg zijn tweede gele kaart na een handsbal en moest van het veld. Gustavo Cabral leek nog de 3-0 voor Celta te maken, maar het doelpunt werd na ingrijpen van de videoscheidsrechter wegens buitenspel afgekeurd.

Oud-PSV’er Santiago Arias maakte in de tweede helft voor het eerst zijn opwachting voor Atletico. Ook met de Colombiaan in het veld kwamen de bezoekers uit Madrid niet tot scoren.

