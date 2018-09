PSV swingend langs Willem II

De Tilburgers lieten zich brutaal gelden in de openingsfase, maar keken na dertien minuten wel tegen een 2-0 achterstand aan. Een fantastische uithaal van Jorrit Hendrix in de kruising bracht PSV op voorsprong, waarna Steven Bergwijn de voorsprong verdubbelde. De buitenspeler trok van links naar binnen en haalde venijnig uit in de verre hoek.

Sol op de paal

Voor de bezoekers had de wereld er heel anders uit kunnen zien als Fran Sol in de vierde minuut wat meer geluk had gehad. De Spaanse spits werd knap weggestoken door Donis Avdijaj, maar zag zijn schot via de binnenkant van de paal weer uit het doel ketsen. Na de twee treffers van PSV kreeg ook Aras Özbiliz nog een aardige schietkans, maar na een knappe actie - waarmee de buitenspeler zowel Angelino als Nick Viergever afschudde - was het schot van de oud-Ajacied niet goed genoeg om doelman Jeroen Zoet te verrassen.

Na ruim een half uur tilde Gaston Pereiro vanaf de strafschopstip de stand naar 3-0, nadat scheidsrechter Jochem Kamphuis na het bekijken van de videobeelden PSV toch een strafschop gaf na een overtreding van Freek Heerkens op Hirving Lozano. De arbiter had de overtreding in eerste instantie niet (goed) beoordeeld. Luuk de Jong raakte niet veel later de lat, maar Viergever slaagde er kort voor rust wél in de stand naar 4-0 te brengen.

Uitbrander

De mee opgekomen verdediger schoot van dichtbij raak nadat keeper Timon Wellenreuther een schot van Lozano niet onder controle kreeg. Een halve minuut na rust deed Willem II wat terug, toen Sol een scherpe voorzet van Wilson Palacios in de korte hoek raak schoot. Het kwam rechtsback Denzel Dumfries op een uitbrander van trainer Mark van Bommel te staan.

Opnieuw Viergever bracht de marge drie minuten later weer op vier. Een mooi uitgespeelde vrije trap van PSV (via Pereiro en De Jong) werd door Viergever tot doelpunt gepromoveerd. De scorende verdediger werd niet veel later vervangen door Trent Sainsbury, die zijn debuut voor PSV maakte. Met de Australiër binnen de lijnen was het slotakkoord voor Bergwijn. De aanvaller kopte een ragfijne voorzet van Angelino van dichtbij binnen.

Uitstekende start

Het bleek de laatste treffer van de avond voor PSV, dat na vier wedstrijden twaalf punten heeft en met de plaatsing voor de groepsfase zo uitstekend is begonnen onder Van Bommel.