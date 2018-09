Teleurgestelde Bertens: ’Ik zal sterker terugkomen’

„Maar zijn er veel positieve dingen gebeurd tijdens deze trip in Amerika. Ik heb mijn eerste hardcourttitel gewonnen en mijn hoogste positie ooit op de wereldranglijst gehaald. Ik verlaat dit toneel met veel vertrouwen, al was de laatste wedstrijd niet zo prettig. Over een tijdje zal ik nog sterker terugkomen.”

Ups en downs

Bertens verloor de driesetter tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova na twee uur en twintig minuten: 7-6 (4), 2-6, 7-6 (1). „Over het algemeen was mijn niveau niet slecht, maar ik had wel wat ups en downs. Het was gewoon niet goed genoeg vandaag. Het was moeilijk voor me om kalm en geconcentreerd te blijven en nergens over te klagen.”

Bekijk ook: Bertens sneuvelt in derde ronde US Open

Bertens was naar eigen zeggen niet meer helemaal topfit. „Ik heb erg veel gespeeld de laatste tijd en ben best een beetje moe. Natuurlijk probeerde ik te blijven vechten, maar het was allemaal iets te veel voor me vandaag. Nee, ik had niet veel last van de druk, het is in fysiek en mentaal opzicht gewoon een zware periode geweest. Ik heb gevochten tot het einde, maar het was niet genoeg. Vergeet ook niet dan Vondrousova erg goed heeft gespeeld, vooral in die twee tiebreaks. Die tweede set liet ze inderdaad een beetje lopen en ze deed alsof ze het erg lastig had. Maar ik wist wel dat ze een vechter is die toch altijd maar weer doorgaat tot de laatste bal is geslagen.”

Extra tikjes

De Nederlandse nummer 1 had ook geen geluk, want de Tsjechische scoorde veel via het net en werd een paar keer gered door het elektronisch oog. „Nee, het zat niet mee en als je het toch al zwaar hebt, zijn dat extra tikjes. Maar ja, dan moet je het maar niet zo ver laten komen.”

Bertens was voor haar nederlaag tegen Vondrousova acht partijen ongeslagen. „Je weet dat het een keer ophoudt en dat het verlies er een keer aankomt. Je probeert dat moment alleen zo lang mogelijk uit te stellen. Ik heb fantastische weken achter de rug en dan hoop je dat het hier ook fantastisch gaat. Maar dat mocht in deze ronde niet zo zijn.”