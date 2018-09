El Khayati met vier(!) goals grote man bij ADO

De 29-jarige Rotterdammer evenaarde op het kunstgras in Kralingen het clubrecord van Harry van der Laan, Lex Rijnvis en Roel Timmers, die in het verleden allemaal ook eens vier keer in een Eredivisie-wedstrijd scoorden voor de club uit Den Haag. El Khayati voerde zijn totaal dit seizoen op naar zes doelpunten. Vorige week was hij met twee treffers ook al belangrijk tegen Fortuna Sittard, een duel dat ADO met 3-1 won.

Strafschoppen

De technisch begaafde middenvelder maakte vorig seizoen veel indruk in Den Haag. De club vreesde voor een vertrek in de zomer, maar El Khayati bleef. Tegen Excelsior opende hij de score uit een strafschop. Ondanks zijn misser vanaf 11 meter tegen Fortuna ging El Khayati ’gewoon’ weer achter de bal staan en schoof die beheerst langs doelman Sonny Stevens.

Op slag van rust trapte hij de bal van buiten het strafschopgebied in de kruising. Na de pauze volgden twee vrijwel identieke treffers. Twee keer kon El Khayati ongehinderd uithalen, twee keer liet hij Stevens kansloos. Excelsior kwam nog wel terug door twee doelpunten snel achter elkaar van Mikael Anderson en Denis Mahmudov, maar de hoofdrol bleef voor El Khayati.

