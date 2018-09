Effectieve Federer laat Kyrgios kansloos

De als tweede geplaatste Zwitser won in drie sets: 6-4 6-1 7-5. Hij treft in de vierde ronde opnieuw een Australiër, John Millman.

Tot 4-4 in de eerste set kon Kyrgios de vijfvoudig winnaar van de US Open goed bijhouden. Federer had op 3-3 zelfs veel moeite gehad om zijn service te winnen. Vervolgens pakte de Zwitser zeven games op rij en won hij even later ook de tweede set met 6-1.

Fraaie punten

In de derde set herstelde Kyrgios zich. Hij bood Federer goed partij met fraaie punten. In de elfde game moest de Australiër echter één breakpoint toestaan, waarop de Zwitser meteen toesloeg. Federer serveerde de partij vervolgens koel uit.