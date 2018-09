Video - Federer verbijstert opponent met ongelooflijk hoogstandje

Het leek erop dat de 37-jarige Zwitser in de luren was gelegd door zijn opponent uit Australië, maar op dat moment deed de man uit Basel iets geniaals. Federer werkte de bal om de netpaal het veld in. Tot verbijstering van Kyrgios, de fans van in het stadion en veel mensen op sociale media.

Nick Kyrgios is verbijsterd. Ⓒ Screenshot

Kyrgios wist niet wat hij zag. De mond van het enfant terrible van de ATP-Tour viel open van pure verbazing en bewondering. Federer deed het af met een lachje. Bekijk hieronder het huzarenstukje van de Zwitser, die in straights sets zegevierde:

Het is niet de eerste keer dat Federer op een dergelijk fraaie manier scoort. Al springt deze passingshot er wel uit. Bekijk vijftien vergelijkbare oplossingen van de winnaar van twintig grandslamtoernooien.