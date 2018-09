Utrecht hapert opnieuw tegen Limburgse club

Urby Emanuelson (0-1) en Andrija Novakovich kwamen na de rust tot scoren. Fortuna speelde eerder gelijk tegen Excelsior (1-1). Voor het tegenvallende FC Utrecht was het de tweede opeenvolgende remise tegen een Limburgse club na de 1-1 vorige week tegen VVV-Venlo.

Jensen aan het werk

Met name Novakovich had er zin in. De Amerikaanse aanvaller zette keeper David Jensen met twee doelgerichte acties meteen aan het werk. Na de moeilijke beginfase kwam FC Utrecht beter in de wedstrijd. Vooral van Sander van de Streek ging veel dreiging uit. In de 28e minuut haalde Emanuelson hard uit. Keeper Alexei Koselev kon de bal nog net wegtikken.

Na de rust was FC Utrecht de betere ploeg. Leon Guwara schoot op de paal en Gyrano Kerk werd door Wessel Dammers van scoren afgehouden. Nadat Koselev een inzet van Van de Streek met grote moeite had gestopt, opende Emanuelson de score nadat hij fortuinlijk in balbezit was gekomen (0-1). Novakovich maakte een kwartier voor tijd gelijk, ook niet zonder geluk: 1-1. Daar bleef het bij, al kopte Novakovich nog op de paal.

