Weghorst leeft droom: ’Mooier kan niet’

„Prachtig, als kind droomde ik ervan om in de Bundesliga te spelen”, zei de spits van VfL Wolfsburg na de winst (1-3) op Bayer Leverkusen. „De pass van onze linksback Jérôme Roussillon was heel goed, ik stond helemaal vrij en kon de bal zo inkoppen. Mooier kon niet.”

Weghorst werd daarmee de 64e Nederlander die in de Bundesliga een doelpunt heeft gemaakt. De 26-jarige spits ontbreekt weliswaar in de selectie van het Nederlands elftal voor de komende oefeninterlands, maar kon toch terugkijken op een goede start bij zijn nieuwe club.

Signaal

„Vorige week wonnen we van Schalke 04 en nu weer hier bij Leverkusen, wat een moeilijke uitwedstrijd is. We hebben een goed team met veel kwaliteiten. Met deze twee overwinningen geven we ook een signaal aan onszelf af. Als we zo blijven spelen, kan het een heel mooi seizoen worden”, zei de oud-spits van FC Emmen, Heracles Almelo en AZ.

