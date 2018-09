Courtois houdt doel niet schoon bij Real-debuut

De ploeg van coach Julen Lopetegui maakte in stadion Santiago Bernabeu tegen Leganes in de tweede helft het verschil en won met 4-1. Real is na drie wedstrijden nog zonder puntenverlies.

Courtois gepasseerd

Na de vroege 1-0 van Gareth Bale leek Real een makkelijke avond te krijgen. Met een overtreding van Casemiro op Javi Eraso hielp de thuisploeg de bezoekers enkele minuten later echter weer in de wedstrijd. De Argentijn Guido Carrillo mocht aanleggen vanaf 11 meter en passeerde de Belgische doelman Thibaut Courtois bij diens debuut voor Real.

In de tweede helft kopte Karim Benzema de 2-1 binnen. De scheidsrechter leek het doelpunt af te keuren, maar bedacht zich na het zien van de videobeelden. Na het tweede doelpunt van Benzema maakte Sergio Ramos uit een strafschop de 4-1.

Real Madrid heeft na drie duels al vijf punten meer dan stadgenoot en rivaal Atletico. De ploeg van trainer Diego Simeone ging met 2-0 onderuit bij Celta de Vigo door doelpunten van Maximiliano Gomez en Iago Aspas. Celta staat door de zege tweede met zeven punten. FC Barcelona kan net als Real ook op negen punten komen als het zondag wint van SD Huesca.

