Hendrix verblikt of verbloost niet van komst Gutierrez

De middenvelder raakte de bal in de zevende minuut vol met links en zag ’m in de bovenhoek verdwijnen. „Hij zat er lekker in, het was een gecontroleerde bal. Normaal gesproken gaan dit soort ballen vaak over, maar deze raakte ik precies goed”, aldus Hendrix, die ook Steven Bergwijn (twee keer), Gaston Pereiro en Nick Viergever (eveneens twee keer) zag scoren.

Twee dagen eerder versterkten de Eindhovenaren zich met de Mexicaan Erick Gutierrez. De middenvelder zat zaterdag nog niet bij de selectie. Hendrix: „Ik weet niet wat de plannen precies zijn. Of ik nou met hem ga spelen of dat hij een concurrent van mij wordt: elke versterking is welkom. Zeker na het wegvallen van Ryan Thomas.”

