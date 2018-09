Bergwijn wacht rustig op plek in Oranje

Bondscoach Ronald Koeman liet de 20-jarige aanvaller van PSV echter afvallen voor de selectie van het Nederlands elftal. Bergwijn wilde zelf niet zeggen dat hij verbaasd was. „Het is aan de bondscoach. Die heeft een andere keuze gemaakt. Dat moet ik respecteren”, zei de PSV’er bij FOX Sports.

PSV-coach Mark van Bommel liet weten Bergwijn wel al „Oranje-waardig” te vinden. Bergwijn zelf maakte zich er niet al te druk om. „Als het komt, dan komt het. Als het niet komt, komt het niet”, zei hij. „Wie weet de volgende keer.”

De buitenspeler scoorde nu al drie keer in de competitie en was ook al trefzeker tegen BATE Borisov in de play-offs van de Champions League. „Het gaat lekker”, gaf hij toe. „Ik moet zorgen dat ik zo verder blijf gaan en dit vasthoud. Ik voel me goed en krijg van iedereen vertrouwen.”

