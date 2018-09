PSV sluit topweek subliem af

1 / 2 1 / 2 EN dat is zes! Steven Bergwijn viert zijn treffer tegen Willem II. Ⓒ ANP

EINDHOVEN - PSV is nog altijd foutloos in de Eredivisie. Na een simpele ouverture tegen FC Utrecht (4-0) en twee moeizame en zwaarbevochten overwinningen bij Fortuna Sittard en PEC Zwolle (beiden 1-2) wonnen de Eindhovenaren in eigen huis overtuigend van Willem II. De Tilburgers werden met 6-1 aan de kant gezet.